Из Москвы до Тулы запущен тематический поезд с фото о железных дорогах

Тематический экспресс с уникальными архивными фотографиями, которые посвящаются истории развития железнодорожного транспорта на территории России, 28 декабря начал курсировать на маршруте Москва - Тула. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства РФ.

В сообщении указывается, что для оформления поезда были использованы снимки из коллекции Музея Москвы советского период. Запуск тематического состава власти приурочили к 180-летию Царскосельской железной дороги, которая был открыта в России 30 октября 1837 года. Отметим, что получивший название "Люди и поезда. История в лицах" поезд украшен 30 раритетными фотоснимками, на которых запечатлен процесс возведения железных дорог, популярные железнодорожники, а также посетители московских вокзалов, среди которых актеры, ученые и лауреаты Нобелевских премий.