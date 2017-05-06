Сокуров приступил к съемкам фильма о политиках времен Второй Мировой войны

Российский известный кинорежиссер Александр Сокуров в Италии и России приступил к съемкам фильма, который расскажет о жизни политических деятелей времен Второй Мировой войны, используя в своей работе только кадры исторической хроники. Об этом журналистам поведал его ассистент Алена Шумакова.

По полученной информации, новая кинокартина является размышлением о том, что могло бы произойти, если бы действия политиков были совершенно другими. Главными героями выступят Гитлер, Муссолини Черчилль, встречающиеся в "загробном" мире и забывшие о тех событиях, которые привели к мировому конфликту.

Отмечается, что фильм будет представлять из себя уникальные кадры хроники, смонтированные в игровой форме. Диалоги главных персонажей будут вестись за кадром, а для озвучивания приглашаются те актеры, которые представляют национальность действующих лиц. Предварительно, картина будет представлена общественности в начале 2019 года.