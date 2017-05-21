По улицам Ростова курсирует "новогоднее чудо"

Ростовчане были сильно удивлены тем, что украшенный к Новому году городской трамвай до сих пор не подвергся надругательству вандалов. В популярных у жителей Ростова пабликах, появились фото этого «новогоднего чуда». Пассажиры с большой радостью и одобрением принял такой подарок.

Ознакомившись с фото в социальных сетях, пользователи сделали вывод, что скорее всего управляет этим чудом, женщина либо же молодая девушка, правда никоим образом не аргументировав свои выводы. В одном из комментариев было высказано мнение, что это всего лишь последствия корпоротива, которые успели «ликвидировать».

Хочется, отметить, что ростовчане были очень рады такому сюрпризу, разнообразившим будничный городской транспорт.