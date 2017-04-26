Пьер Нарцисс может получить 6 лет тюрьмы за изнасилование

Изнасилованная артистом и музыкантом Пьером Нарциссом Марианна Суворова подтвердила правдивость своих слов на детекторе лжи. Теперь шоумену грозит до шести лет лишения свободы за содеянное.

Суворова ответила правдиво практически на все задаваемые вопросы, что и подтвердило достоверность её утверждений. Оказалось, что Нарцисс действительно вёл себя с ней достаточно грубо и применял сексуальное насилие по отношению к журналистке. Помимо этого супруга самого исполнителя подтвердила его пристрастие к алкоголю и жестокому поведению во время интимной близости.

Женщина рассказала, что за время их семейной жизни Пьер неоднократно избивал ее, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как отметили адвокаты пострадавшей корреспондентки, за изнасилование Нарцисс получит до 6 лет тюрьмы, а пройденный Марианной детектор лжи даёт гарантию того, что его виновность будет доказана.