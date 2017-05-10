Мировое сообщество отмечает Международный день кино‍

Сегодня сообщество кинематографа во все мире отмечают Международный день кино. Дата взята из события, ставшее поворотным в этой области. 28 декабря 1895 года в Париже в состоялся первый показ сеанса братьев Люмьер.

28 сентября - это праздник для всех, кто хоть каким-то образом связан с индустрией кинематографии. Мировые достижения позволяют использовать в современных картинах реалистичные спецефекты, а также делать киноленты более яркими и привлекательными. Тем не менее, истоки всего этого идут из прошлого, когда эта сфера только начала развиваться. Больших успехов синематографистам удалось добиться в 1895 году, когда на большом экране в "Гранд-кафе" показали фильм. До сих пор пересказывают историю о том, что люди верили в реальность происходящего и даже выбегали из зала, когда видели, что в их сторону на большой скорости несется поезд.

Это событие перевернуло все понятие о том, какое должно быть кино и вся индустрия стала развиваться. С тех пор многое изменилось, однако это событие до сих пор отмечают тем днем.