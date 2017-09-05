Путин прокомментировал массовое бегство водителей из «Газпрома»

Президент России Владимир Путин сообщил, что перевод на газомоторное топливо принадлежащих "Газпрому" автомобилей стал причиной массового бегства водителей из данного предприятия. Такое заявление российский лидер сделал в ходе заседания Госсовета.

По словам Путина, такое нововведения в «Газпроме» лишило всех водителей возможности сливать дизтопливо и бензин. Лидер РФ отметил, что аналогичную ситуацию можно наблюдать и в министерстве обороны и других ведомствах, поэтому комментировать просто нечего.

Напомним, недавно «Газпром» начал постепенно переводить свой транспорт на газ, так как на территории России этого вида топлива достаточно, поэтому его реализация будет выгодной. Путин добавил, что перевод автомобилей на газомоторное топливо даст возможность создать конкурентные преимущества для экономики страны.