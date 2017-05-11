Мистически телепортирующийся автомобиль шокировал жителей Барнаула

Невероятная ситуация произошла в Барнауле. На просторах интернета появилась видеозапись, демонстрирующая неожиданное появление авто на проезжей части. Некоторые пользователи сети, выразили версию «мистического» появления автомобиля или его телепортации.

Так, в начале видео можно заметить, как внедорожник внезапно выехал из-за соседнего ряда, до этого его там не было. Данный факт, разогрел горячую дискуссию в социальных сетях.

Некоторые очевидцы происшествия заявляют о том, что «Нива» словно выехала из другого измерения. Уфологи ознакомившиеся с видеозаписью, подтвердили, что подобные факты возможны, ведь на Земле существуют таинственные порталы позволяющую путешествовать в параллельных мирах.