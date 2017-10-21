Роспотребнадзор сообщил о новой вспышке птичьего гриппа в Европе

Представители Роспотребнадзора предупредили туристов из России о новых вспышках птичьего гриппа на территории Европы. Вся информация доступна на портале указанного ведомства.

Согласно полученной информации, о первых случаях данной инфекции поведали власти Голландии 22 декабря текущего года, которые зафиксировали грипп у дикой водоплавающей птицы в двух городах страны. Затем Италия оповестила о недавней вспышке болезни, которая поразила уже более 10 тыс. уток на фермах.

Также опасность распространения птичьего гриппа наблюдается и в Великобритании, где на сегодняшний день обитает огромное количество перелетных птиц из Голландии. Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.