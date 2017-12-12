Путин подарил подарок школьнице из Камчатки

Президент России Владимир Путин выступил в качестве Деда Мороза для школьницы из Камчатки. Он прислал 10-летней жительнице Петропавловска-Камчатского коробку конфет и свой портрет с подписью.

Уникальный подарок в канун Нового года получила школьница из города Петропавловск-Камчатский. 10-летняя девочка по имени Надя Ханкевич удостоилась чести быть обладательницей подарка от президента России Владимира Путина. Он состоял из коробки конфет и портрета президента с подписью.

Подарок Наде вручал федеральный инспектор по Камчатскому краю Александр Шаров.

Известно, что несколько ранее школьница написала письмо Владимиру Владимировичу с искренними поздравлениями с Днем рождения. Она пригласила президента приехать на Камчатку, а также вложила в конверт свою фотографию.