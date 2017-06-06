Школьники Петропавловска-Камчатского уйдут на каникулы раньше остальных

Управление образования Петропавловска-Камчатского из-за надвигающегося циклона и плохой погоды приняли решение об изменении даты выхода школьников на новогодние каникулы. Ученики школ выйдут на каникулы с 28 декабря, на учебу они вернутся 10 января.

Мэрия столицы Камчатской области отметила, что из-за увеличения каникул школьники не пропустят программу и смогут учиться в нормальном режиме, немного ускорившись в начале следующей четверти. Из-за раннего начала каникул даты выхода на учебу решили не менять и школьники пробудут на отдыхе так же, как и все остальные, до 10 января.

Смещение даты выхода на каникулы произошло по причине уже обрушившегося циклона и из-за прогнозов синоптиков, которые обещают еще один циклон. Ухудшение погодных условий сказалось на возможности учеников посещать школы.

Из-за обрушившегося циклона уже отменили занятия для детей, учащихся в 1-4 классах. Прогнозы на продолжение ухудшения погоды сказались и на каникулах школьников старших классов.