Театр имени Покровского войдет в состав Большого

Музыкальный театр имени Покровского будет присоединен к Государственному академическому Большому театру России. 27 декабря постановление о присоединении было принято в министерстве культуры России.

По новому указу минкульта, московский театр имени Покровского будет наделен особым статусом и получит свое предназначение в рамках Большого театра. Музыкальный театр продолжит свою работу как камерная сцена Большого. Изменения подразумевают не ликвидацию театра, а его реорганизацию и подключение к комплексу Большого.

В министерстве культуры сообщили, что с новыми изменениями они надеются дать театру возможность развиваться и искать новые форматы. Минкульт Мединский уже объявил о решении сотрудникам театра имени Покровского и пояснил, что в роли руководителя у них будет гендиректор ГАБТ Владимир Урин.

Однако, изменения и реорганизация в театре начнется после окончания сезона – после июля 2018 года. До этого времени коллектив театра будет выступать в уже утвержденном до решения режиме. Информация о дальнейших преобразованиях и изменениях будет известна в мае на пресс-конференции руководителей Большого театра.