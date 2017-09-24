Псковскую область в 2017 году посетили туристы из Кубы и ОАЭ. Также северо-западный регион России встречал гостей из Австралии и Израиля.

Аналитики, оценивающие туристические потоки регионов Российской Федерации, составили рейтинг самых частых гостей Псковской области, а также самых диковинных посетителей.

Оказалось, что часто Псков и другие города региона посещают жители Северной столицы России, а также ближайших областей Северо-Западного федерального округа. Подобная тенденция не нова, однако туристическая активность внутри России начала расти ежегодно.

В числе иностранцев, кто редко заезжает в исторические регионы страны, стали граждане Израиля, ОАЭ, Кубы и даже Австралии. Эксперты отметили, что Псковская область давно приобрела славу туристического региона, ведь на ее территории располагается множество культурных исторических объектов, а некоторым городам области более тысячи лет.