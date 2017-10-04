На новогодние праздники брянцы обеспечены ледовыми катками и хоккейными кортами

В преддверии Нового Года правительство Брянской области вплотную занялось досугом брянцев и обсуждением новогодних спортивно-культурных мероприятий. Намечается создание 291 катка и хоккейных корта.

Особенно выделят Жуковский район – это лидер, среди муниципальных участков. Там планируют залить 11 катков, что составляет в три раза больше прошлого года. В Суражском, Почепском, Мглинском, Стародубском, Комаричском и Трубчевском районах жителям добавят только по одному. В общем и целом, каждый житель Брянской области сможет вдоволь насладиться общением со льдом и катками.

Глава области Александр Богомаз проявляет особый интерес к спортивному воспитанию всего населения брянщины. Так присутствие искусственного льда планируется везде, где только можно будет его залить.

Пока, теплые дни на улице не позволяют этого сделать, хотя все подготовительные действия по снабжению раздевалок и освещению проведены уже в 90% катков. На данный момент насладиться льдом можно только в помещениях Ледовых дворцов Брянска, Клинцов и Трубчевска.