В Воронеже 200 пенсионеров освоили программу «Азбуки Интернета»

Курсы в Воронеже по компьютерной грамоте «Азбука Интернета» прошли 200 пенсионеров. Программу составляли компетентные IT-специалисты совместно с психологами и социальными работниками.

Пенсионный фонд России и телекоммуникационная компания ПАО «Ростелеком» в Воронеже смогли значительно облегчить участь тем молодым людям, которых их родители донимают просьбами обучить их компьютерной грамоте. Теперь это стало возможно посредством прохождения специально составленной программы на курсах «Азбука Интернета».

Занятия по обучению компьютерной грамоте стали очень популярными среди пожилых жителей Воронежа, и за 2017 год программу «Азбуки Интернета» смогли освоить 200 пенсионеров.

Как утверждают специалисты программы, после ее прохождения пожилые люди смогут беспрепятственно пользоваться компьютером и выполнять все базовые манипуляции в Интернете.