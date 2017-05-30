Житель Белгорода выиграл в лотерею жилой дом. Счастливому мужчине предстоит забрать деньги или купить недвижимость.

В Белгородской области местный житель стал еще одним счастливчиком и смог стать обладателем крупной суммы денег. По условиям лотереи он может также приобрести в рамках выигранной суммы загородный домик.

Как сообщается, белгородец купил билет лотереи за сто рублей, придумал комбинацию цифр и стал ждать результатов розыгрыша. Известно, что это была популярная жилищная лотерея от «Столото».

К его изумлению, вариация символов сработала и он смог стать обладателем семисот тысяч рублей. На днях он сможет решить все формальности и воспользоваться предоставленными возможностями.

Ранее мы рассказывали, что житель Новосибирска смог сорвать куш в престижной лотерее. Он выиграл 300 миллионов рублей, купив единственный билет всего за сто рублей.