Под Киевом украинец подрался со свиньей и потерпел поражение

Под Киевом мужчина по неизвестным причинам вступил в настоящую схватку со свиньей, однако потерпел поражение. Необычное видео с места инцидента стало доступно на странице в Facebook.

Сегодня всех пользователей социальной сети Facebook рассмешило видео, на котором украинец в городе Белая Церковь Киевской области на крыше грузовика сражается со свиньей. Как именно он там оказался, и почему его компанией стало именно это животное – история умалчивает, однако на ролике можно наблюдать, как «местный экстримал» держит свинью за хвост, чтобы та не спрыгнула с крыши фуры.

Впрочем, к сожалению, украинец не смог преодолеть животное, и свинья все-таки упала на проезжую часть. Продолжение истории можно придумать только самостоятельно, поскольку кадр был оборван снимающим.