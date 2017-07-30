Forbes назвал самые продаваемые книги в России в 2017 году

Самыми востребованными для читателей из России книгами стали романы Татьяны Устиновой и Дианы Рубиной. Статистику самых продаваемых за 2017 год книг составил журнал Forbes.

Forbes создал статистику самых популярных книг в России за уходящий 2017 год. Согласно подведенным итогам, наиболее продаваемыми романами стали произведения Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой» и Дианы Рубиной «Бабий ветер». Именно они стали абсолютными рекордсменами по продажам в России.

За 2017 год книгу Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой» купили более 81 тысячи раз, а количество проданных экземпляров романа Дианы Рубиной составил 75,6 тысяч единиц.

Помимо того, популярностью также пользуются книга Даниэла Киза «Цветы для Элджерона», произведение Грегори Робертса «Тень горы», а также детектив Ю Несбё «Снеговик».