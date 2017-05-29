Губернатор Свердловской области назвал победителей розыгрыша чехлов для iPhone за идеи к Экспо

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте выложил имена 14 победителей конкурса на лучшие идеи для рекламы и продвижения заявки Екатеринбурга на возможность проведения в городе выставки Экспо-2025. Победители получат чехлы на iPhone 7 и 8.

Лучшие идеи Куйвашев отметил подарками в виде чехлов на модные гаджеты. Победу одержали идеи, которые, по мнению правительства Свердловской области, лучшим образом помогут Екатеринбургу рекламировать участие города в конкурсе на проведениt выставки.

Среди лучших идей были предложения разместить наклейки Экспо-2025 в самых разных местах. Так, один житель предложил раскрасить трубы ВИЗа символикой Экспо и организовать в главном цеху одно из мероприятий выставки. Другой предложил раздавать жителям наклейки с Экспо на авто.

Также появилась идея снять видеоролики о выставке и применить в них технологии виртуальной реальности. Множество идей и предложений Куйвашев назвал удачными и сообщил, что некоторые из них будут применяться на практике.