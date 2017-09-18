На международном конкурсе красоты баллы россиянки зачислили другой участнице

Конкурс красоты Miss Diamond of the World 2017, проходивший в Грузии, не обошелся без международного скандала. Так, случился инциден с баллами россиянки, которые по ошибке зачислили участнице из Армении.

Не так давно состоялось награждение победительниц международного конкурса Miss Diamond of the World 2017. Это была торжественная церемония, которая заставила поволноваться всех участниц. Как сообщает источник в СМИ, награждение проходило в два этапа. Первый раз были оглашены ошибочные результаты, и первой мисс Вселенной объявили конкурсантку из Армении. Только после того, как конкурс уже закончился, были выявлены ошибки в подсчетах.

Оказалось, что россиянке Илоне Понкратовой не зачислили ее баллы. Более того, выяснилось, что они пошли в пользу другой участницы. Когда все исправили, оказалось, что именно отечественная модель стала победительницей. Из-за этого организаторы конкурса устаивали дополнительное награждение для Понкратовой.