Граждане России отправятся на Новый год в 95 стран мира. Об этом говорят данные о купленных билетах.

Аналитические агентства смогли подсчитать, куда направятся граждане России во время новогодних праздников. Они исследовали продажи билеты на зарубежные рейсы и, оказалось, что 2018 год россияне встретят сразу в 95 странах мира.

Сопоставив данные прошлого года, можно сказать, что география немного расширилась. Год назад российские жители смогли приобрести билеты только в 92 страны мира.

Сообщаются и самые популярные направления россиян. Любители выпить бокал шампанского вне дома проведут праздники в Италии, Чехии, Испании, Германии, Франции, Таиланде и даже в США.

Новогодние перелеты внутри страны также постепенно расширяют свои рамки. В этом году путешественники отправятся в 228 городов, что значительно больше, чем в прошлом.

Средняя цена билетов на одного человека туда и обратно достигает тридцати тысяч рублей.