В Москве на Павелецкой площади появится подземный ТЦ

В Москве представители Архитектурного собрания одобрили проект строительства подземного торгового центра, который будет располагаться на территории Павелецкой площади. Об этом журналистам поведал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, в ближайшее время необходимо будет проработать ряд важных деталей, связанных в первую очередь с возведением указанного объекта возле метро "Павелецкая". Отмечается, что новый ТЦ будет находиться между Садовым кольцом и главным зданием Павелецкого вокзала.

Трехэтажный подземный комплекс будет вмещать объекты услуг и торговли, паркинг и кафе. Общая площадь торгового центра составит 78 тысяч квадратных метров, а заказчиком масштабного проекта выступило предприятие ООО "Лэджи". Строительство ТЦ планируют завершить в 2020 году.