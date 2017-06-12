В Ростове соберут самую большую автоелку на юге России

В Ростове-на-Дону соберут самую большую автоелку на юге России. Увлекательное мероприятие пройдет на площадке крупного торгового центра региона.

Автолюбители Ростовской области за несколько дней до наступления Нового года решили поздравить всех россиян и местных жителей с наступающими праздниками оригинальным способом. Они смастерят из ста автомобилей самую большую автоелку на территории южных регионов России.

Мероприятие должно пройти 29 декабря на парковке крупнейшего торгового центра города. В осуществлении задуманных планов примут участие и ростовские дорожные полицейские. ГИБДД по региону уже поддержало смелую акцию своих коллег.

Сообщается, что мероприятие продлится около двух часов в темное время суток, что дополнительно притянет к себе внимание. Устроители акции намерены снять все действо с разных ракурсов, а представленные кадры скоро появятся на страницах социальных сетей.