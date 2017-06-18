Жители Ростова выбрасывают елки до Нового года

Жители Ростова-на-Дону выбрасывают елки еще до наступления Нового года. Очевидцы выкладывают снимки в социальные сети.

В российском сегменте интернета стали появляться снимки из Ростова-на-Дону, где жители еще до начала основного новогоднего веселья решили, что можно выбросить ветки сосны в мусорное ведро. В подкреплении своих слов местная жительница выложила в социальные сети ряд фотоснимков и на них запечатлено то самое деревце, от которого решили поскорее избавиться.

Пользователей Сети снимок насмешил и многие вспомнили, что для российских граждан новогодние праздники могут продолжаться до весны.

Один из жителей южной столицы России вспомнил, что лично у него елка уже третий год стоит на даче, и никто даже не планирует ее выкидывать. Кто-то вспомнил случай, когда лесная красавица продержалась в домашних условиях аж до международного женского дня.

Ростовчане сошлись во мнении, что те, кто так делает «слабаки».