Forbes составил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года‍

Издание Forbes составило рейтинг наиболее кассовых актеров уходящего 2017 года. Лидером рейтинга обозначили звезду американской медиафраншизы "Форсаж" Вин Дизеля, картины с которым собрали 1,6 млрд долларов. На ступень ниже за ним поставили Дуэйна Джонсона.

Под конец года крупные издания часто занимаются анализированием результатов в разных областях. Издание Forbes часто публикует итоги, которые подводятся в мире шоу-бизнеса. Так, накануне показали рейтинг самых кассовых американских актеров. В первую тройку вошли легендарный и всем известный актер Вин Дизель. Самый большой доход принесла восьмая часть киноленты "Форсаж" с его участием. К слову сказать, в ее съемках принял участие также рестлер и актёр Дуэйн Джонсон, более известный под псевдонимом Скала. Сумма от показов фильмов с его участием составила на 100 млн долларов меньше.

Третье место заняла актриса Галь Гадот. В этом году вышел фильм "Чудо женщина", в котором актриса снялась в главной роли. Киноленты с ее участием собрали 1,4 млрд долларов.