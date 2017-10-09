«Газпром-медиа» стал единственным владельцем «Comedy-Club»

Совсем недавно управление студией разделяло два владельца: "Газпром" с долей акций 74,99 процента и с оставшейся долей NCN Production Ltd. Теперь "Газпром-медиа" стал единственным держателем пакета.

Самым ярким и дорогостоящим представителем российского ТВ-контента является Comedy Club Production, который радикально изменил свою структуру управления. С недавних пор единственным собственником является «Газпром-Медиа», проинформировали СМИ.

К сожалению, представитель холдинга не дал каких-либо заявлений по поводу данного события. Понесет ли это изменение в дальнейшую работу компании, стоит только догадываться.

Поклонники Comedy Club надеются, что это не отразится каким-либо пагубным образом на дальнейшей работе компании.