В Ватикане при реставрации обнаружили последние работы Рафаэля

В Ватикане при уборке и реставрации одной из комнат музея сотрудники обнаружили последние работы, которые написал живописец Рафаэль Санти. Найденные картины считались утерянными и их никто не видел почти 5 сотен лет.

Находку уже проанализировали эксперты, которые подтвердили, что работы действительно написал Рафаэль. Картины имеют большую ценность еще и потому, что Рафаэль писал их незадолго до своей смерти и работы являются последними творениями живописца.

Благодаря находке, которая пять столетий считалась утерянной, ученые и искусствоведы смогут подробно описать и проследить ретроспективу творческой работы Рафаэля.

Эксперты назвали событие с находкой работ настоящим чудом и уверенны, что анализ последних работ Рафаэля откроет еще больше информации о гениальном художнике. Примечательно, что картины были найдены совершенно случайно. В одной из комнат музея решили провести генеральную уборку и реставрацию. Именно во время работ по очистке помещения и были найдены шедевры Рафаэля. Как отметили эксперты, вот так уборка может помочь миру искусства и культуры.