Волонтеры Благовещенска спасли ворона

Волонтер Ольга из организации по защите животных “Подари надежду “из Благовещенска спасла дикого ворона.

25 декабря в Благовещенске, когда Ольга выгуливала собак, она заметила травмированную птицу. «Я довольно легко его поймала, он был спокойным, сильно замерз» - рассказала девушка. В больнице птица отогрелась, ей сделали снимок. У Джуса, так назвали подопечного, сломана лапа в двух местах, в районе ступни и бедра.

Повторный снимок планируется через две-три недели, посмотреть, как срослись кости. В таком состоянии птица в дикую природу уже не сможет вернуться. Ей ищут дом и добрые руки. Волонтеры обратились ко всем неравнодушным за помощью, можно передать клетку, сердечки для пернатого или помочь деньгами на содержание.