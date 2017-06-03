В новогодние праздники телеканал «Россия» порадует зрителей картиной «Последний богатырь»

Предстоящие праздники, вскоре порадуют россиян не только обилием подарков и хорошего настроения, но и премьерой отечественной кинокартины «Последний богатырь».

Со слов директора Disney в РФ Марины Жигаловой-Озкан, она выразила надежду на то, что картина покорит сердца кинозрителей и станет для них таким же любимым фильмом в новогоднию ночь, как и «Один дома».

Работа Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь» заняла первое место по кассовым сборам, достигнув отметки в 1,73 млрд рублей. Не стоит забывать, что фильм появился на экранах с 25 отктября. В фильме рассказана история молодого парня, который волшебным образом переносится из современной Москвы в сказочный мир, где находит себя и свою любовь.