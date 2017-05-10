Новогодняя ночь покорит жителей Северодвинска фейерверками

Предстоящая новогодняя ночь, со слов местных властей Северодвинска, станет намного ярче прошлой. Ведь они обещают, что сердца жителей покорит не просто один, а целых четыре салюта.

Как сообщают власти, самый первый салют прогремит уже в районе 2 часов ночи на Яграх. Спустя 30 минут второй фейерверк прогремит на площади Победы. В половине третьего ночи жители Северодвинска, находящиеся у ТЦ «Сити», увидят третий салют. Фейеверк, завершающий грандиозное пиротихническое шоу, состоится в половину четвертого утра у ЦУМ.

Стоит отметить, что такого торжества на просторах Северодвинска местные жители не помнят.