В Волгограде пройдет фестиваль новогодних арт-елок

5 января в Волгограде на территории Комсомольского сада пройдет фестиваль новогодних арт-елок, организаторы уже приняли 100 заявок на участие. Необычные елки будут представлять как группы, так и отдельные креативные создатели.

Организаторы сообщили, что создателями арт-елок выступят молодежные организации, клубы ветеранов и представители множества общественных учреждений. Главным правилом фестиваля является необычность и креативный подход.

Комиссия жюри будет оценивать оригинальность и украшения, внешний вид и художественный подход. К конкурсу-фестивалю допускаются проекты елей, высота которых не меньше, чем 1 метр.

Фестиваль состоится 5 января, он будет проходить с 14:00 до 17:00. Лучшие арт-елки и их создатели будут отмечены кубками, дипломами и призами. Заявки на участие еще принимаются, уже 100 человек и организаций подали свои арт-елки на рассмотрение. В 2016 году в этом фестиваля принимали участие 75 елей от креативных жителей.