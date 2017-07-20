В Волгограде заблокировали сайт по продаже зубров и северного оленя. Теперь краснокнижных животных нельзя купить по иску прокуратуры.

На территории волгоградского региона до недавнего времени действовало несколько интернет-ресурсов, на которых можно было сделать заказ на покупку редких видов животных. Звери занесены в Красную книгу и практически полностью запрещены к продаже. За нарушение законодательства в России предусмотрена уголовная ответственность.

Сообщается, что вход на сайт осуществлялся беспрепятственно. Для этого пользователям не надо было вводить пароль или проходить процедуру регистрации. Среди прочих животных нелегально предлагалось приобрести зубра или северного оленя.

Прокуратура региона усмотрела в существовании подобного ресурса нарушение законодательства и подала иск в судебную инстанцию. Требования надзорных органов были полностью поддержаны и работа указанных сайтов заблокирована.