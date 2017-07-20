Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги‍

Замдиректора Департамента регулирования в сфере охраны окружающей среды Игорь Давыдов рассказал об изменениях, которые планируется предпринять относительно Красной книги. Так, в Министерстве природы для нее утвердили новую редакцию.

Последнее переиздание Красной книги относится к 1998 году. Оно содержит список животных, которые в России находятся на грани исчезновения или встречаются очень редко. С тех пор прошло уже почти десять лет, поэтому в Министерстве природы решили, что книгу нужно обновить. За это время ситуация с некоторыми видами животных немного изменилась: какие-то виды удалось размножить или это произошло естественным путем. Так или иначе, список нужно почистить от некоторых названий или наоборот, внести в него новые.

Игорь Давыдов отметил, что решение переиздать Красную книгу уже принято. Это решение также тематически совпадает с завершением Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии.