В Волгограде миллионер ищет себе невесту

В Волгограде миллионер решил подыскать себе невесту. Для этого неизвестный богатый мужчина разместил объявление в Сети.

На просторах всемирной паутины появилось новое объявление, которое может привлечь немало девушек и женщин Волгоградской области. Из сообщения следует, что обеспеченный деньгами мужчина ищет вторую половинку для создания семьи.

О себе незнакомец рассказал достаточно много. Он смог похвастаться, что имеет пассивный источник постоянного дохода от недвижимости и проживает в основном на побережье Черного моря, куда и планирует переманить свою будущую возлюбленную, если таковая в городе-герое Волгограде найдется.

Чтобы не быть голословным в своих обещаниях, миллионер предложил внимательно ознакомиться с фотоархивом его страницы в социальной сети, а затем делать выводы о его финансовом благополучии.

Молодой человек признался, что ранее не был женат и не имеет детей. Он передал особый привет тем, кто ищет вариант получше, и намерен уделить свое время тому, кто умеет неплохо флиртовать.