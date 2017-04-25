В зоопарке Москвы появились шесть папуанских пингвинов

В Московский зоопарк привезли папуанских пингвинов, шесть представителей этого вида птиц переправили из Германии. На сайте мэра Москвы сообщили, что птицы уже начали обживать вольер и понемногу привыкать к новой среде обитания.

На сайте Собянина приводятся слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой. Она объяснила особенности данного вида и рассказала, как они привыкают к новому зоопарку. Так, по европейской программе сохранения вида папуанских пингвинов, живущих в зоопарках и центрах, птиц доставили в Москву. Пингвины заселились в вольер и понемногу привыкают к бассейну.

Три самки и три самца, возрастом от 2 до 13 лет стали не первыми пингвинами в столичном зоопарке. В нем уже были и живут пингвины Гумбольдта и очковый вид птиц.

Папуанские пингвины отличаются белоснежными клиньями на глазах и вокруг них, эти клинья соединяют собой один рисунок на макушке. Пингвины развивают высокую скорость под водой и достигают 90-сантиметрового роста.