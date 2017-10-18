В 2018 году в России на школьные автобусы установят маячки

В России сделают обязательным условие установить на крыши школьных автобусов специальные маячки желтого или оранжевого цветов. Такой указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, постановление находится в открытом доступе на сайте правительства РФ.

Постановление Медведева подписано 23 числом. Согласно ему, в нормативные акты о перевозке групп детей вносятся поправки. Главное изменение заключается в том, что теперь на крышах детских автобусов должны быть установлены маячки. Сигнал должен мигать, когда автобус движется. Когда автобус не едет, маячки могут быть выключены.

Также в постановлении вносились указания относительно того, каким опытом должен обладать водитель, который перевозит школьников. Требование к нему - 1 год водительского стажа. Все эти требования должны снизить риски возникновения ДПТ и травмирования детей.