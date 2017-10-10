С 2010 года‍ социальные выплаты из бюджета Москвы выросли в 2 раза

Расходы на социальные выплаты бюджета Москвы выросли практически в несколько раз. Такую закономерность отметил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, с 2010 года этот показатель вырос с 216 миллиардов рублей до 393 миллиардов рублей.

Накануне состоялось последнее в этом году заседание правительства Москвы. Тема заседания затрагивала городские выплаты. По словам Сергея Собянина, на протяжении семи последних лет власти добились больших успехов в этой области и сделали жизнь москвичей комфортнее, так как в целом социальные выплаты увеличились практически в 2 раза. Проблемные ситуации возникали у пенсионеров, когда шла индексация пенсионных выплат, однако их влияние не оказалось значительным, так как столичные власти в этот период увеличили бюджетные выплаты.

Такой ход помог не только поддержать пенсионеров во время кризиса, но и быстрому выходу из него города в целом. Это объясняется тем, что благодаря выплатам частные инвестиции продолжились и пополнили бюджет.