В Мурманске установили большие ледяные горки

В Мурманске перед Новым годом установили большие ледяные горки. Также в столице Приполярья можно найти фигуры из льда.

Мурманск полностью подготовлен местными властями к встрече Нового года. В этот раз горожане смогут насладиться красотой оригинальных ледяных скульптур, которые были бережно установлены в нескольких микрорайонах областного центра.

Для того, чтобы все украшения выглядели более эффектно, их подсветили светодиодными фонариками.

Центральные улицы 300-тысячного города украшены в стиле русский народных сказок. Появились фигуры известных персонажей. По замыслу разработчиков новогодней концепции украшения улиц, любой желающий сможет сфотографироваться вместе со скоморохами, матрешками и, конечно же, главными героями этих дней – Снегурочкой и Дедом Морозом.

Отмечается, что в центре города у главной елки региона появилась большая ледяная горка. Рядом с ней установлены ледяные скульптуры. Такая же конструкция есть и в Первомайском районе Мурманска.