"Одноклассники" запустили новогодний сервис поздравлений "Классные открытки"

Социальная сеть "Одноклассники" запустила новый новогодний сервис поздравлений "Классные открытки". Сервис позволит пользователям поздравить друзей с Новым годом от лица российских звезд.

Как стало известно, "Одноклассники" при поддержке фестиваля "Путешествие в Рождество" создали специальный сервис с новогодними поздравлениями от звезд шоу-бизнеса, спорта, искусства и так далее. Благодаря сервису "Классные открытки", пользователь может собрать из отдельных фрагментов целое поздравительное видео и отправить его своим друзьям или же сохранить на компьютер. Так, многие звезды оставили свои поздравления и теперь любой желающий может поздравить близких от лица знаменитостей.

Стоит отметить, что в фестивале "Путешествие в Рождество" приняли участие такие знаменитости, как Михаил Полицеймако, Алиса Гребенщикова, Ирина Хакамада, Анастасия Мыскина и многие другие.