В Биробиджане на базарах не осталось живых елок

На новогодних базарах, которые были открыты две недели назад в Биробиджане, не осталось живых елок. Оказалось, что никто из предпринимателей не изъявил желание заниматься продажей деревьев.

Об этом журналистам поведали местные жители, отметив, что за настоящей елкой придется ехать в местный лесхоз или питомник. Власти Биробиджана сообщили, что местный лесхоз, который в течение 10 лет занимался реализацией указанной продукции, пока не предоставил деревья на новогодние городские базары.

Отметим, что на территории Москвы елочные базары открылись 20 декабря. На сегодняшний день в российской столице официально работают более 200 пунктов продажи живых елок, которые были привезены как из России, так и из-за рубежа.