Волгоград на личном самолете посетит Дед Мороз

В Волгограде в канун Нового года на территории известного музея-заповедника «Старая Сарепта» откроется настоящая резиденция Дедушки Мороза. Сам волшебник прилетит 30 декабря на личном самолете, сообщили в пресс-центре музея.

Согласно предоставленной информации, в новогодние праздники Дед Мороз очень занят, поэтому у него достаточно плотный график. В связи с этим, зимний волшебник будет в гостях всего несколько часов, однако с собой обязательно привезет огромный мешок подарков специально для гостей сказочного дома.

Отмечается, что жители Волгограда смогут заглянуть в снежную мастерскую, где Снегурочка поможет всем желающим красиво написать письмо Дедушке Морозу. Также для правдоподобности встречи с волшебником будет организована специальная фотосессия.