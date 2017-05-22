В Киргизии телеведущего затравили за костюм нациста на корпоративе

В Киргизии известного телеведущего Каната Абазбекова затравили пользователи соцсетей за костюм нациста, в котором шоумен появился на новогоднем корпоративе. Данное мероприятие было организовано радиокорпорацией ОТРК, где и работает мужчина.

Опубликованное в Сети фото вызвало шквал негативных эмоций у юзеров, поэтому вскоре сюжет был удален из-за огромного количества отрицательных комментариев. Отмечается, что многие с иронией отметили, что киргизы «научились веселиться», ведь этот персонаж можно легко использовать в качестве хорошего тамады.

Гендиректор местного телеканала сообщил, что скандал вокруг снимка журналиста был сильно раздут и возник на пустом месте. По словам руководителя ОТРК Киргизии, Абазбеков был в форме офицера СС, так как исполнял в шоу роль фашиста.