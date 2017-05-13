В Новосибирске интернет-провайдер представил эротический календарь

В Новосибирске известный интернет-провайдер «Авантел» решил привлечь внимание мужчин к своим услугам, выпустив эротический календарь на 2018 год, где полуголые модели позирует во время выполнения мужской работы. Вся информация доступна на сайте указанной компании.

Согласно предоставленной информации, на грядущий год уже готовы сразу два календаря: один с легкой эротикой, а второй — для более скромных людей, в котором можно увидеть шедевры мировой живописи под тематику "телеком".

Отмечается, что календарь с профессиональными модели снимали в Барнауле. На кадрах девушки выполняют "мужскую работу", при этом успевают фотографировать себя для популярных соцсетей.