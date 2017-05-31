В Самарской области продлили время продажи алкоголя в канун Нового года

В Самарской области власти решили продлить время продажи алкогольных напитков в канун Нового года. В скором времени крепкие напитки можно будет приобрести до 23:00, сообщили представители губернской думы.

Согласно полученной информации, 32 депутата отдали свои голоса за снятие указанных ограничений, 10 высказались против. Таким образом, время продажи спиртных напитков увеличится на 3 часа.

Кроме того, в Самарской области решили отменить установленные ранее запреты на продажу алкоголя в праздничные дни. Региональный закон уже приведён в необходимое соответствие с федеральным. Данный документ вступит в силу в ближайшее время.