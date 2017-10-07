С 2018 года в Москве начнут выдавать наборы для новорожденных

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте сообщил, что с 2018 года роженицы-москвички будут получать подарочные наборы для новорожденных. Набор состоит из 44 предметов и включает в себя вещи первой необходимости: соска, пеленки, погремушка и прочее.

Сергей Собянин пояснил, что так уже делалось раньше, но потом наборы выдавать перестали. По словам мэра, родители тратят слишком много времени и сил, покупая предметы первой необходимости для новорожденного.

Так, мужчина, ставший отцом, вынужден обойти массу магазинов со списокм и искать пустышки, памперсы и пеленки. Вместо этого он мог бы навестить супругу в роддоме и посмотреть на своего новорожденного малыша. Так как многие верят в приметы и не покупают вещи для детей заранее, после рождения младенца на плечи родителей ложатся не только приятные хлопоты, но и утомительные «забеги» по магазинам.

По словам Собянина, набор из 44 предметов поможет родителям новорожденных москвичей избавиться от лишних проблем и посвятить время семье и ребенку. Перечень предметов, включенных в набор, размещен на сайте Собянина.