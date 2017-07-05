В Ростове установили закрывающий светофор рекламный знак

В Ростове-на-Дону установили закрывающий светофор рекламный знак. Автолюбители города просят решить вопрос с его переносом.

25 декабря в городскую администрацию Ростова-на-Дону поступило обращение граждан, которые рассказали об опасностях перекрестка Стачки/Международная. В письме указывается, что рекламный знак закрывает светофорный объект для водителей, благодаря чему складывается сложная обстановка на данном участке городской трассы.

Ростовчане утверждают, что светофор почти не виден и водители едут практически без регулятора дорожного движения. В результате чего на улице возникают непредвиденные ситуации, ДТП.

В связи с этим, горожане требуют демонтировать указанный знак, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения для всех участников. К письму приложены фотоснимки. Они подтверждают слова жителей донской столицы. Градоначальники пока никак не отреагировали на это обращение.