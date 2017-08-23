Для граждан России изменен визовый режим для въезда на Кипр. Спорные северные территории острова оказались под запретом на посещение.

Северная часть Кипра, находящаяся под контролем Турции, понесет новые убытки от введения дополнительных условий пребывания на острове.

Как стало известно, с 1 декабря гражданам Российской Федерации, которые намерены посетить Северный Кипр, не выдадут визу. Впрочем, ранее условия были практически теми же, и поток туристов из России на эти территории был невысок.

Тогда россияне не распространяли сведения о том, что планируют поехать в ТРСК под контролем Турции, однако въезд на эту территорию осуществлялся беспрепятственно. Для этого необходимо было приземлиться в международных аэропортах Ларнаки или Пафоса.

Эксперты говорят, что на распределении туристических потоков из России это практически никак не скажется.

Напомним, что республика на севере Кипра образовалась почти 35 лет назад. Ее существование признала только Турция. Она имеет статус спорных территорий.