Известно, сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку на дом в Калининграде

Многие в новогодние праздники хотят порадовать детей или взрослых, вызвав на дом сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочку. Стало известно, во сколько такая услуга обойдется жителям Калининграда.

Поводов для того, чтобы вызвать доброго волшебника и его внучку, может быть много. Так, родителям, которые решили подарить своим детям немного волшебства, пригласив Деда Мороза и Снегурочку, придется заплатить за такую услугу от 1500 рублей. В 20-минутную программу войдет новогоднее поздравление от Деда Мороза, ребенок расскажет стишок, получит подарок и сделает фотографию со сказочными персонажами на память. Если аниматор родителям не подходит, либо же услуга слишком бьет по карману, можно взять костюмы напрокат. Прокат костюма обойдется от 500 до 2000 рублей.

Еще одна услуга, которая так полюбилась калининградцам, называется "Дед Мороз в окно". Для этого следует решить вопрос с доступом на крышу, а альпинисты заранее осмотрят дом и заберут у родителей подарок для ребенка. Программа поздравления рассчитана примерно на 20-25 минут, а если хочется сэкономить, то Дед Мороз просто влезет в окно, поздравит, вручит подарок и уйдет. Такую услугу следует заказывать за два дня, тогда полная программа обойдется в 6000 рублей, а простое поздравление - 4500. 31 декабря такая услуга уже будет стоить от 70000 рублей.

Также можно заказать Деда Мороза и Снегурочку для друзей. За 20-минутную программу с танцами, конкурсами и вручением подарков, нужно будет заплатить от 2000 рублей, а за час - 3000 рублей. Более взрослый вариант - стриптиз от Снегурочки. Цена вопроса - от 3000 рублей за один номер.