В Новосибирске жителей призывают встретить Новый год трезво

В Новосибирске появились баннеры и лайтбоксы с социальной рекламой о трезвом праздновании Нового года. Организаторы «трезвой акции» привлекли к рекламе празднования без алкоголя известных спортсменов и публичных личностей.

По Новосибирску организация, выступающая за проведение празднования Нового года без алкоголя, разместила свои агитационные плакаты и баннеры. На них известные спортсмены и публичные личности сфотографировались с табличкой, на которой написано, что в Новый год они не будут употреблять алкоголь.

По словам организаторов акции, они выступают против алкоголя и хотят показать людям, что праздник можно весело отпраздновать и без употребления спиртного. В прошлом году в акции за трезвое проведение праздников приняли участие больше 700 человек.

В этом году участники намерены привлечь большее количество людей и предлагают всем желающим поделиться своими снимками с табличкой о трезвом праздновании на сайте организации.