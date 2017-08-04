В Ростове предлагают прогуляться по достопримечательностям за 3000 рублей

В Ростове-на-Дону предлагают прогуляться по достопримечательностям за 3000 рублей. Такова сегодня стоимость индивидуальной экскурсии.

Туристические операторы, работающие в донской столице России, составили новый список экскурсионных маршрутов на предстоящий сезон. Сегодня групповые туры по основным туристическим местам Ростова-на-Дону не набираются, поэтому для желающих появилась услуга путешествия по достопримечательностям города с личным гидом. Стоимость такой прогулки составит 3 тысячи рублей.

За эти деньги можно за два часа посетить основную прогулочную улицу города – Пушкинскую, прогуляться по старому городу с выходом на набережную, сходить по основным районам Нахичевани, узнать историю бывшего города, а ныне района Ростова-на-Дону, а также совершить променад по центральной улице Большой Садовой.

Как уточнили в турагентствах региона, после новогодних праздников ситуация изменится и снова начнут набирать группы. Такая экскурсия будет стоить на порядок дешевле – не более 250 рублей с человека.