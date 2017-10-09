В Москве женщина подала в суд на стриптизершу за отказ станцевать танец для кота

В Москве женщина обратилась в суд с иском против стрип-клуба, в котором танцовщица отказалась исполнить приватный стриптиз для кота. Свой иск женщина оценила в 999 тысяч рублей и уверяет, что клуб оказывает услуги ненадлежащего качества и нанес ей моральный ущерб.

21 декабря женщина со своим котом пришла в один из московских стрип-клубов. Там она обратилась к стриптизерше с необычным заказом, но танцовщица не согласилась исполнить ее просьбу.

Женщина просила, чтобы стриптизерша исполнила для ее кота приватный танец. Таким образом она хотела порадовать любимца и была уверенна, что ей не откажут. После отказа женщина обратилась в суд, где требует теперь с клуба 999 тысяч рублей.

По словам истицы, действия клуба попали под статью о ненадлежащих услугах, которые он оказывает. Своим иском она хочет защитить свое потребительское право и намерена получить немалую сумму в качестве морального ущерба.

Исковое заявление было принято и теперь оно находится в Хорошевском суде. Будет ли истица получать выплату за отказ в танце для кота – пока не известно.